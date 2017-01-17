Bakan Çavuşoğlu, YÖK'te akademisyenlerle buluştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın devir-teslim programlarına katılmak amacıyla ABD'ye gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç ile üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, Bakanlık olarak bundan sonraki süreçte akademisyenlerle zaman zaman bir araya gelerek Türk dış politikasını birlikte gözden geçirmek istediklerini belirtti.

Geçen yılın dünya ve Türkiye için kolay olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin, çevre bölgelerde yaşananlardan, terör sorunu ve ekonomik krizlerden etkilendiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikadaki önceliklerden birinin yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okul ve yapılarla mücadele etmek olduğunu söyledi.

Bu yılın başından itibaren yürüttüğü temaslar hakkında akademisyenlere bilgi veren Çavuşoğlu, "Biraz sonra Washington'a gideceğiz. Yeni göreve seçilen başkan görevi devralacak. Bu sürede birçok etkinlikler var. O etkinliklere, Organizasyon Komitesince davet aldık. O toplantılar için de gideceğiz" dedi. Çavuşoğlu, yeni yönetimle FETÖ elebaşının iade edilmesi konusunun ele alınacağını kaydetti.

- "İyi kötü terörist tanımı yapmadan mücadeleyi sürdürmemiz lazım"

Türkiye'nin çevresindeki sorunların herkese problem olarak yansıdığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak sorunların olduğu yerde çözüm için katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğer dışarıdaki sorunları çözemezseniz o sorunlar size gelir. Bu ister terör, ister çevre ve ister ekonomik sorunlar olsun. Hangi sorun olursa olsun bu sorunların çözümüne katkı sağlamamız lazım. Bugün terör neredeyse gidip orada o terörü yenemezseniz, yok edemezseniz, o terörist size gelir. Bugüne kadar Batı ve Avrupa ülkelerinin esasen yaklaşımındaki eksiklik buydu. Nasıl olsa bizden uzak. Terörle mücadelede hiç ayrım yapmadan, çifte standarda girmeden, iyi kötü terörist tanımı yapmadan mücadeleyi hep birlikte sürdürmemiz lazım."

Yurt dışında FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, YÖK ile FETÖ'ye bağlı üniversitelerin durumuyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Maarif Vakfı ile bu yapıya bağlı okulların devrini veya kapatılmasını sağladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bugüne kadar 120 kuruluşun kapanmasını veya devrini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

- "DEAŞ'ın arkasında da görüyoruz, o var"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledilmesinin arkasında FETÖ olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Diğer terör saldırılarının hepsinin arkasında bu terör örgütü var, FETÖ var. DEAŞ'ın arkasında da görüyoruz, o var. YPG'nin Suriye kamplarından Türkiye'ye gelip de İstanbul'da, Kayseri'de, geçen yıl Ankara'daki iki terör saldırısında. Bunların arkasında da FETÖ'nün olduğunu görüyoruz. PKK'nın arkasında da. Şu anda PKK ile çok yakın iş birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Kendilerinin kullanamayacağı bilgileri, devletin sırlarını PKK ile nasıl paylaştığını çok iyi biliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, akademisyenlere Türkiye'yi yurt dışında anlatmada çok önemli görevler düştüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki vize, göç ve geri kabul anlaşmalarına da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmaların tamamen uygulanması lazım. Göç anlaşmasında biz yükümlülüklerimizi tamamen yerine getiriyoruz. Ama AB'nin üç tane eksiği var. Göçmenler için vadettiği 3 milyar avronun sadece yüzde 25'ini gönderebildi, sadece 2016 için. 2016 sonuna kadar 3 milyar avro göndermesi gerekiyordu. Kaçak göç sayısı olduğu zaman bire bir formülünün dışında gönüllü yerleşim sağlayacaktı. Gönüllü şekilde Türkiye'den Suriyelileri alıp değişik Avrupa ülkelerine yerleştirecekti. Bunu da yapmadılar. Yeni fasıllar açılacaktı, bırakın yeni fasıllar açılmasını tamamen süreci durdurmak için şu anda çaba sarf eden ülkeler var. Gerçi Avusturya kaldı bir tek. Öteki ülkeler bu hatalarından döndüler."

- "İsrail'le ilişkilerimizi bizim şartlarımız dahilinde normalleştirdik"

ABD'nin yeni yönetimi döneminde, Beyaz Saray ile ilişkilere de ivme kazandırılacağını belirten Çavuşoğlu, bunun için hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Rusya ve İsrail ile de ilişkilerini normalleştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, "İsrail'le ilişkilerimizi bizim şartlarımız dahilinde normalleştirdik. Üç tane şartımız vardı hepsi yerine geldi ve karşılıklı büyükelçilerimizi atadık ve ilişkilerimizde yeni sayfalar açıyoruz. İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi Gazze, Filistin konusundaki hassasiyetlerimizin ortadan kalkması anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin normalleşmesine ve ikili iş birliğine de dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya'yla iş birliği yapmamız, ilişkileri geliştirmemiz demek Kırım konusundaki prensiplerimizden, ilkelerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımıyoruz. Aynı şekilde Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın sınır ve toprak bütünlüğü konusundaki ilkeli tutumumuzu da değiştirecek değiliz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İş Birliği Toplantısının da mart ayında yapılacağını belirtti. Bu toplantının hazırlıkları devam ederken, iki ülkenin Suriye'deki ateşkesin kalıcı olması ve bu ülkede siyasi sürece geçilmesi için birlikte çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi sürecinde de çok iyi iş birliği yürütüldüğünü hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin Suriye'de ateşkesin genişletilmesi için çok önemli rol oynadığını vurgulayarak "Muhaliflerle Rusları bir araya getirdik. Varılan mutabakatlar ortada. Biz de garantör olduk. Şimdi Astana'da siyasi sürece geçmek için de aramızdaki toplantılara, istişarelere devam ediyoruz. Dün telefonda Lavrov'la son gelişmeleri değerlendirdik." dedi.

- Vicdani dış politika

Türkiye'nin girişimci dış politikanın yanı sıra vicdani dış politika izlediğini ve insani yardım konusunda milli gelirler göz önünde bulundurulduğunda dünyada birinci olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, geçen yıl 3,9 milyar dolar kalkınma yardımında bulunulduğunu belirtti.

Dış politikada Türkiye'nin içine kapanan bir ülke olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Afrika açlımı politikamız Afrika ortaklığı politikamıza dönüştü. Bugün 39 büyükelçiliğimiz var Afrika kıtasında." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticaret hacminin 2,9 milyar dolardan 23 milyar dolara çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Afrika'nın 20-30 yıl sonraki potansiyeli 49 trilyon dolar. Dolayısıyla Afrika açılımımızı 'kazan-kazan' formülüyle devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Avrupa sorunlarını çözmezse hastalanır"

Avrupa'nın kendi içinde karşı karşıya kaldığı ırkçılık, ön yargılar, yabancı düşmanlığı, entegrasyon, göç, ekonomik krizler gibi sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Avrupa'nın tüm değerlerini altüst eden ve şu anda herkes için bir tehdit oluşturmaya başlayan, bizlere de İkinci Dünya Savaşı öncesi ortamı hatırlatan ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı sorununu çözemezse Avrupa hastalanır. Bundan da hiç kimse karlı çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Diğer taraftan, Avrupa'nın bu sorunları var diye Avrupa'dan, Avrupa kıtasından çıkacak değiliz. Çünkü biz Avrupa'yı 28'den büyük görüyoruz. 48 tane Avrupa ülkesi var." ifadelerini kullandı.



