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Gaziantep Basketbol, Avrupa mesaisinde

17 Ocak 2017 Salı, 16:42


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Basketbol, FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 5. hafta maçında yarın Romanya temsilcisi BC Mures'i konuk edecek.

Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgisi bulunan Gaziantep Basketbol, BC Mures karşısında galip gelerek gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor.

Kulüp başkanı Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Kupası'nda aldıkları başarılı sonuçlara bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda yarın önemli bir maça çıkacaklarını belirten Köken, taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Gaziantep'teki tüm sporseverleri karşılaşmaya davet eden Köken, "Bu maçı kazanırsak, gruptan çıkma yolunda önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Taraftarımızla el ele vererek işimizin daha kolay olacağını ve Gaziantep Basketbol adına Avrupa'da hanemize bir galibiyet daha yazdıracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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