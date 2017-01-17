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"Bir Şehir, Bin Emek Bursa İpeği" sergisi açıldı

17 Ocak 2017 Salı, 16:47

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ipeğinin yeniden eski değerine kavuşması için başlatılan çalışmalar sonucunda kentte üretilen ipek ürünlerin yer aldığı "Bir Şehir, Bin Emek Bursa İpeği" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'da "İpek çağı"nın yeniden başladığını söyledi.

Altepe, Bursa ipeğinin kendine has bir yapısı olduğunu vurgulayarak, "Bursa ipeğinin kendine has bir yumuşaklığı, beyazlığı ve parlaklığı var. Biz eskiden ipeklerin hepsinin aynı olduğunu sanıyorduk, meğer çok farklıymış. Burada başta Orta Asya'da, Tacikistan'da, Diyarbakır'da ve diğer bölgelerde her yerin ipeği var. Ancak Bursa ipeği, dünya tarihine damgasını vurmuş ipek." diye konuştu.

Bursa'da somut olmayan mirasın ayağa kaldırıldığını, bu kapsamda ipekle ilgili çalışmaların da başladığını anlatan Altepe, şöyle devam etti:

"Bursa ipeği tekrar canlanıyor ve ipek çağı burada tekrar doğuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kurum ve kuruluşlarımızın destekleri, başta Kozabirlik ve alandaki kuruluşlarla yaptığımız çalışmalarla her alanda harekete geçtik. Başta Muradiye'deki iplik fabrikalarının alınarak canlandırılması ve ipeğe ömrünü vermiş aileler, ipeğin üretiminde yer almış, fabrikalarda çalışmış insanları tekrar işbaşı yaptırdık. Kırsala tekrar görev verdik, oradaki çiftçilerimize, ipek böceği üreticilerine destek verdik. Koza için her alanda malzeme desteği de yapıldı."

- "İpek çağı yeniden başlıyor"

Altepe, artık iplik fabrikalarının da çalıştığını belirterek, "Burada tasarımlar yapılıyor, kumaşlar dokunuyor, halılar dokunuyor. Birçok köyümüzde artık imalat var. Şuanda bu civarda sadece ipek üzerinde çalışan 200'ün üzerinde personel var. Her alanda gerçekten büyük bir hamle başlatılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bursa ipeğinin yüzyıllarca dünya gündeminde kaldığını hatırlatan Altepe, "Dünya saraylarını giydirdi ve yüzyıllarca Bursa ipeğine gümrük alınmadı. Gümrüksüz olarak buradan gönderildi. Yeter ki bu ipek Avrupa saraylarını, Rus saraylarını giydirsin ve oraya ulaşsın diye her türlü kolaylıklar sağlandı. İşte şimdi tekrar artık unutulmuş olan, zor bir üretimi olan bu ipek yeniden canlanmış oluyor. İpek çağı yeniden başlıyor." dedi.

- "En güzel ipeği en saf haliyle üreten şehir"

Bursa Valisi İzzettin Küçük de ipeğin tarihe ismini verdiğini, İpek Yolu'nun tarihi belirlediğini ve tarihi oluşumlar ile savaşların nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa'da Osmanlı zamanında en güzel ipeğin üretildiğini anımsatan Küçük, şunları kaydetti:

"Burada en güzel ipeği en saf haliyle üreten, binlerce insanın geçimini temin ettiği, saraya, büyük mekanlara ipekten ürün üreten bir şehir Bursa. Zamanla makinenin ortaya çıkmasıyla bu azalmış. Makinenin karşısında kim yenik düşmemiş ki? Ama yine capcanlı ve dipdiri ayakta kalmış. En önemlisi de bugüne ulaşmış. Pek çok değerlerimiz var, milli değerlerimiz ve gelenekten aldığımız ürünler var bunlar folklorik ürünlerdir. Bunlar değerli ürünlerdir ve hamdır."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe'ye çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali Küçük, daha sonra kurdeleyi keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

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