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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı

17 Ocak 2017 Salı, 16:49
Diyarbakır'daki polise yönelik saldırı

TRABZON (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Miraç Kadir Özcan, memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özcan için Maçka ilçesinin Gürgenağaç Mahallesi'ndeki caminin karşısında bulunan alanda tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Semra, annesi Gülşen, babası Ali, kardeşi Berat Özcan ve diğer yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Salih Cora ve Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Hakan Arıkan, Maçka Kaymakamı Haluk Çakmak, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin, güçlükle ayakta duran babası Ali Özcan taziyeleri kabul etti.

Naaşın başında bekleyen anne Gülşen Özcan, "Oğlum sana kurban olurum, yavrum benim", eşi Semra Özcan ise "Kalk aşkım, kalk, 'şaka yaptım' de." diyerek gözyaşı döktü. Gülşen ve Semra Özcan daha sonra sarılarak birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

Eşinin tabutun önündeki fotoğrafını alarak öpen Semra Özcan'ı Ayşe Sula Köseoğlu sarılarak teselli etti.

Şehit Özcan'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Törene katılan Bakan Soylu ve diğer yetkililer, baba Ali Özcan ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Daha sonra mezarlığa geçen Bakan Soylu, defin işlemlerinin ardından bir kutu içindeki Türk bayrağını, baba Ali Özcan'a teslim etti.

Bakan Soylu, törenin ardından aynı mahallede kurulan taziye çadırında şehidin yakınlarıyla bir araya geldi.


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