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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 16:50
Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan öğretmenler A.S. ve T.S. ile sağlık memuru R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ocak'ta, aralarında öğretmen, eczacı ve memurların da bulunduğu, örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürülen 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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