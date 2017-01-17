Kütahya'da terör operasyonu

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde Suriye'deki terör örgütlerine katılmak için girişimde bulundukları iddiasıyla 3'ü üniversite öğrencisi 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında öğrencilerinin de olduğu ilçedeki bazı kişilerin Suriye'deki terör örgütlerine katılmak için girişimde bulunduğu istihbaratı üzerine şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'ye gitme hazırlığında olan Suriye uyruklu A.H.H. ile Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri E.P, A.Ö. ve S.S, ilçe otogarında gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.