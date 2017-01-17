Oklar milli takım için atıldı

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SAMSUN (AA) - Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek okçular, A Milli Takım kadrosuna girebilmek için yarışıyor.

Samsun'da düzenlenen ve 218 sporcunun katıldığı 2017 Türkiye Salon Okçuluk Şampiyonası'nda dereceye giren 32'si kadın olmak üzere 64 okçu, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosuna girebilmek için seçme müsabakalarında mücadele ediyor.

Tekkeköy'de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan seçmeler, 2 gün sürecek. Klasik ve makaralı yayda 8 kategoride yarışan sporcular, elemelerin ardından 24 kişilik milli takım kadrosuna girecek.