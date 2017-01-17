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Normal doğumu teşvik için "keyifli bebek odaları"

17 Ocak 2017 Salı, 16:56
Normal doğumu teşvik için "keyifli bebek odaları"

ORDU (AA) - Sağlık Bakanlığınca normal doğumu teşvik amacıyla yürütülen "Keyifli Doğum Üniteleri" uygulaması kapsamında, Ünye Devlet Hastanesinde 4 oda oluşturuldu.

Başhekim Opr. Dr. Güray Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni doğum yapmış annelerin doğum sonrası yaşadıkları sorunları en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Annelerin kendilerini ev ortamında hissetmesi ve gebelik sonrası psikolojilerinin düzelmesini planladıklarını anlatan Yılmaz, "Ünye Devlet Hastanesinde bu çalışmamız 10 gündür devam ediyor. Keyifli bebek odalarıyla, yeni doğum yapmış anneleri ev konforunda ortam sağlayarak, doğum sırasında yaşayabilecekleri stresten, sıkıntıdan uzak tutmayı hedefliyoruz. Burada, annelerin evinde kullanabileceği şekilde mobilyaları, televizyonu, banyosu, lavabosu ile tek kişilik odalarımızla hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Güray Yılmaz, odalarda bebeğin ilk giyiminde kullanacağı elbiseler ile beraberinde tırnak makası, dişlik gibi hediyelerin bulunduğunu da belirtti.

Normal doğumun fizyolojisini anlatmak, doğum sırasında yaşanacak tüm problemlerin önceden tespit edilmesi ve gebenin bilgilendirilmesi amacıyla Kadın Doğum Polikliniğinde gebe okulu da bulunduğunu dile getiren Yılmaz, anne adaylarını gebe okuluna davet etti.

Başhekim Yılmaz, psikolog, diyetisyen, ebe ve doktorlardan oluşan ekibin okula başvuran hastaları eğittiğini kaydederek, "Eğitime katılan hastalarımızı, sağlığında herhangi bir sorun olmadığı sürece öncelikle normal doğumunu sağladıktan sonra keyifli bebek odalarında misafir etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

- "Bu imkanlar son derece uyumlu ve olumlu sonuçlar veriyor"

Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı Ercan Balıkçı ise anne adaylarının doğumdan önce hastaneyi gezdiğini ve söz konusu odaları gördüğünde normal doğuma bakış açısının değiştiğini aktardı.

Herhangi bir problem ve risk olmadığı sürece hastaları normal doğuma teşvik ettiklerini ve sezaryenden uzak kaldıklarını vurgulayan Balıkçı, "Hastalarımızı normal doğum yaptıktan sonra takip ettiğimiz özel odalar var. Orada 2-3 saat yakın takip ediyoruz. Hasta tamamen iyileştikten sonra keyifli bebek odalarına alıyoruz. Bu imkanlar son derece uyumlu ve olumlu sonuçlar veriyor." ifadesini kullandı.

Hastanede 6'ncı çocuğunu dünyaya getiren Gülseren Kocakoç da "keyifli bebek odası" hizmetinin konforlu ve iyi olduğunu duyarak hastaneye başvurduğunu anlatarak, "İyi de yapmışım. Odanın içinde banyosu, lavabosu, televizyonu, oturma grupları bulunuyor ve çok rahatız. Burada psikolojik olarak da çok rahatız, ev ortamı gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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