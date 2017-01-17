Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Kayaklı Koşu Kuzey-2 Ligi'nin seçmeleri yapıldı.

Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaklaşık 380 sporcunun katıldığı yarışmalar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Kars bölgesi antrenörlerinden Onur Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 sporcuyla yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Sıkı bir hazırlık döneminden sonra dün ve bugün yapılan yarışmalarda 7 birincilik, 3 ikincilik, 6 da üçüncülük alarak toplamda 16 madalya elde ettik. Bundan sonra ilimizi ve ülkemizi daha iyi temsil etmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz." diye konuştu.

Kars bölgesinden yıldızlar kategorisinde birinci olan Aykut Maçi de çok iyi antrenman döneminden geçtikten sonra iyi bir derece yaptığını, hedefinin ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:

Büyük erkekler: Mustafa Çetintaş

Büyük kadınlar: Burcu Yeğin

Genç erkekler: Ramazan Maçi

Genç kadınlar: Berna Yılmaz

Yıldız erkekler: Aykut Maçi

Yıldız kızlar: Sümeyra Saltan

Çocuk erkekler: Koray Alacalı

Çocuk kızlar: Melike Bilir

Minik erkekler: Ömer Oğur

Minik kızlar: Cemre Nur Saçak