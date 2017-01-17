KARS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 sezonu Kayaklı Koşu Kuzey-2 Ligi'nin seçmeleri yapıldı.
Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaklaşık 380 sporcunun katıldığı yarışmalar, kıyasıya mücadeleye sahne oldu.
Kars bölgesi antrenörlerinden Onur Kılıçarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 sporcuyla yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Sıkı bir hazırlık döneminden sonra dün ve bugün yapılan yarışmalarda 7 birincilik, 3 ikincilik, 6 da üçüncülük alarak toplamda 16 madalya elde ettik. Bundan sonra ilimizi ve ülkemizi daha iyi temsil etmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz." diye konuştu.
Kars bölgesinden yıldızlar kategorisinde birinci olan Aykut Maçi de çok iyi antrenman döneminden geçtikten sonra iyi bir derece yaptığını, hedefinin ulusal ve uluslararası yarışlarda başarı elde etmek olduğunu söyledi.
Kategorilerde ilk sırayı alan sporcular şöyle:
Büyük erkekler: Mustafa Çetintaş
Büyük kadınlar: Burcu Yeğin
Genç erkekler: Ramazan Maçi
Genç kadınlar: Berna Yılmaz
Yıldız erkekler: Aykut Maçi
Yıldız kızlar: Sümeyra Saltan
Çocuk erkekler: Koray Alacalı
Çocuk kızlar: Melike Bilir
Minik erkekler: Ömer Oğur
Minik kızlar: Cemre Nur Saçak