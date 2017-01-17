Trabzonspor kafilesi, Gümüşhane'de

GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile yapacağı maç için Gümüşhane'ye geldi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, idmanın ardından kulüp otobüsüyle Gümüşhane'ye hareket etti.
Önce Torul ilçesine uğrayan bordo-mavili kafile, burada Torul Trabzonspor Taraftarlar Derneğine ziyarette bulundu.
Taraftarlar tarafından meşale ve sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili futbolculara, çiçek verildi.
Kafile, ziyaretin ardından Gümüşhane kent merkezinde konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
- Onur ve Durica kafileye dahil edilmedi
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon en fazla forma verdiği oyuncular Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica'yı dinlendirerek, Gümüşhane'ye getirmedi.
Bordo-mavili takımda kart cezalısı Dame N'Doye ile sakatlığı süren Matus Bero da kafilede yer almadı.
Trabzonspor, Gümüşhanespor ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.