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Trabzonspor kafilesi, Gümüşhane'de

17 Ocak 2017 Salı, 17:13
Trabzonspor kafilesi, Gümüşhane'de


GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda yarın deplasmanda Gümüşhanespor ile yapacağı maç için Gümüşhane'ye geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, idmanın ardından kulüp otobüsüyle Gümüşhane'ye hareket etti.

Önce Torul ilçesine uğrayan bordo-mavili kafile, burada Torul Trabzonspor Taraftarlar Derneğine ziyarette bulundu.

Taraftarlar tarafından meşale ve sevgi gösterileriyle karşılanan bordo-mavili futbolculara, çiçek verildi.

Kafile, ziyaretin ardından Gümüşhane kent merkezinde konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.


- Onur ve Durica kafileye dahil edilmedi


Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon en fazla forma verdiği oyuncular Onur Recep Kıvrak ve Jan Durica'yı dinlendirerek, Gümüşhane'ye getirmedi.

Bordo-mavili takımda kart cezalısı Dame N'Doye ile sakatlığı süren Matus Bero da kafilede yer almadı.

Trabzonspor, Gümüşhanespor ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.

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