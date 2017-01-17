Mersin'de ulaşım atağı

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yanı sıra kenti Antalya ve Adana'ya bağlayan karayolları ile demiryolu üzerindeki çalışmaların da hızla devam ettiğini söyledi.

Çakacak, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın (ÇKA) bir otelde düzenlediği "Mersin Yatırım ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 Eylem Planı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentin sahip olduğu beşeri ve doğal zenginliklerini en etkin şekilde değerlendirerek, ülke hedeflerine en çok katkı sağlayan illerden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Mersin'i daha ileri noktalara taşımasını sağlayacak devasa yatırımlar yapıldığını vurgulayan Vali Çakacak, "Mersin'in topyekun gelişimi için en hayati sektörlerin başında gelen ulaşım alanında hava, kara ve demiryolu yatırımları eş zamanlı olarak hız kesmeden yürütülüyor. Mersin'in uzun zamandır faaliyete geçmesini sabırsızlıkla beklediği Çukurova Bölgesel Havalimanı konusunda, hükümetimizin büyük destekleri ve Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın bizzat ilgilenmesiyle tüm ihale süreçleri tamamlanarak yapım aşamasına gelindi. Yapım aşamasının ivedilikle sonuçlanması ve havalimanının ivedilikle Mersin'in ve ülkemizin hizmetine geçirilmesi için süreci yakından takip edeceğiz." dedi.

Özdemir Çakacak, karayolları ve demiryollarında da çalışmaların devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Karayolları ağının konforlu ve hızlı hale getirilmesi için başta Mersin-Antalya bölünmüş sahil yolu ve Mersin-Adana Karayolu'nun yanı sıra Silifke, Mut ve Karaman bölünmüş yolu olmak üzere birçok kesimde çalışmalar hızla devam ediyor. Bunun yanında mevcut Mersin-Adana Demiryolu'nu 4 hatta çıkarıp, hızlı tren standartlarına kavuşturacak çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Ülkemizin 2'nci en büyük liman ve serbest bölgesine sahip olan kentimiz, bu yönüyle bir ticaret kenti olma unvanını gururla taşıyor. Ulaşım alanında sürdürülen ve lojistik sektöründe yapılan yatırımların hayata geçmesiyle bu unvanını çok daha ileri noktalara taşıma fırsatı bulacaktır."

Mersin'in ticaret, tarım, turizm, sanayi, lojistik ve spor kenti olduğunu anlatan Çakacak, bu unvanlarına "sağlığı" da eklemek istediklerini ifade etti.

Vali Çakacak, şehir hastanesinin yapım çalışmalarına da değinerek, "Mersin'i sağlık sektöründe de bir üs haline getirecek Mersin Şehir Hastanesini çok yakın bir gelecekte halkımızın hizmetine sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.