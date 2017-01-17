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Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 17:43
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, aralarında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Y.K'nin de bulunduğu 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da, 13 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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