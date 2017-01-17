Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,00 ila 35,00 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,30
|23,30
|23,30
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|20,00
|27,00
|22,35
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|35,00
|24,07
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|18,00
|18,00
|18,00
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|24.00
|24.00
|24.00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|7,65
|9,50
|8,83
|HTS
|Tere Yağ
|KG
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış