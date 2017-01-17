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Fındık fiyatı yükselişini sürdürdü

17 Ocak 2017 Salı, 17:50

ORDU (AA) - Ordu Ticaret Borsası'nda 50 randımanlı kabuklu fındık 10,75 liradan işlem görürken, serbest piyasada ise 55 randımanlı fındığın fiyatı 12 kadar liraya çıktı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu Ticaret Borsasınca fındık fiyatının 10,75 liradan kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

Fındık fiyatında yükselişin sürdüğünü ifade eden Soydan, "Bu artışın önümüzdeki günlerde devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda piyasada fındık yok. Depolar boşaldı, stok azaldı. Manav ve tüccarlar yeniden depolarını doldurmak için fındık almak durumundalar. Bu da fiyatlara yansımaya başladı." dedi.

Soydan, özellikle serbest piyasada ciddi hareketliliğin olduğunu dile getirerek, "Bazı manavlar 55 randımanlı fındığı 12 liradan alıyor. Bazı manavlar ise yeni fındık almak için üreticinin ürününü evinden teslim alma yoluna gidiyor. Bu da fındık piyasasının yeniden hareketlendiğini bize gösteriyor. Şu anda tüccarlar arasında tatlı bir rekabet var. İnşallah bu fiyatlara olumlu yansıyacak." diye konuştu.

Fiyat artışının istikrarlı şekilde ay sonuna kadar sürmesini beklediklerini vurgulayan Soydan, "Geleceğe dair umutlarımızı sürdürüyoruz. Fiyatlar yavaş yavaş üreticinin istediği seviyelere ulaşıyor. İnşallah 2017 yılı tüm üreticilerimiz adına çok güzel geçecek. Buna olan inancımız tam." ifadesini kullandı.

Soydan, süreci fındık üreticilerinin yakından takip ettiğini, istedikleri rakamın oluşması durumunda ürünlerini pazara indireceklerini sözlerine ekledi.

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