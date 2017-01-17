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Eski başkan FETÖ üyeliğinden hakim karşısında

17 Ocak 2017 Salı, 17:52

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında mensubu olduğu AK Parti aleyhinde çalışmakla suçlanan dönemin Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran'ın, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Enver Başaran ile sanık avukatları ve tanıklar katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Başaran, darbe girişimi gecesi misafirleriyle evde olduğunu, olaylardan komşusunun haber vermesi üzerine haberdar olduğunu belirtti. Başaran, "10 dakika televizyon izledikten sonra sürekli aranmaya başladım. Genel merkezden toplanın talimatı gelmesi üzerine harekete geçtim." dedi.

Bu esnada ilçe kaymakamını arayarak harekete geçtiğini ifade eden Başaran, şöyle devam etti:

"Kaymakama sokağa çıkarak miting yapacağımızı söyledim. Kaymakam Bey biraz beklememizi ifade etmesine rağmen çıkacağımızı beyan ederek ilk toplantı ve demokrasi mitingini gerçekleştirdik. Devamında 27 gün tüm mitingleri düzenledim. Açıkça ve her ortamda darbe girişimini kınadım. İlk 2 gün kaymakam mitinglere katılmadı. Bu durumun doğru görüntü vermemesi sebebiyle katılması ricasında bulundum. Bana bunun yasal bir zorunluluk olmadığını söyledi. Ben yine de ricada bulundum. Akabinde katılacağını ve programın kaymakamlık önünde olmasını istedi, ben de kabul ettim. Programla ilgili metin yollamasını istedim ve gelen metni yayınlayarak süreç devam etti. Kaymakam Beyin kendisiyle ilgili şüpheleri vardır. Kaymakama sürekli laf gittiğini duyduk. Sözde benim onu şikayet edeceğim söylenmiş. Onun da baskı altında böyle bir rapor düzenlendiğini düşünüyorum."

FETÖ örgütüne ait afişleri astırdığı yönündeki iddiaların 2013 yılına ait olduğunu ifade eden Başaran, 2014 yılında başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

Başaran, aleyhte haber yaptırdığı iddiası üzerine, "Bu gerçek dışıdır. Çalışan kişiler kanun çerçevesinde çalışan kişilerdir." ifadesini kullandı.

Liselerde illegal toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların da gerçek dışı olduğunu savunan Başaran, şunları dile getirdi:

"İmam hatiplerde koordinatör olarak görev yapmaktayım ve fiziki olarak belediye sorumludur. Aslında daha fazla gitmem gerekirken ancak 3 kere gidebildim. Yeşil kubbeli camisiyle ilgili olarak ise namaz kılmak için bile gitmedim, sohbetlere de gitmedim. Mevcut şirketin örgüte yönelik özel satışlar yapıldığı iddiası yalandır. Serbest ticaret dahilinde müşteri seçme durumum olmamıştır. Ayrıca Aşkale OHAL bürosunun düzenlediği raporun içeriği ile gizli tanıkların beyanları birebir aynı. Söz konusu raporun önceden hazırlanıp gizli tanıklara verilmek suretiyle hem tanıkların yönlendirildiğini hem de soruşturmanın gizliliğini ihlal edildiğini düşünüyorum. Terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, Enver Başaran'ın "ByLock" kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için müzekkere yazılmasına, eksik evrakların tamamlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İddianame

İlçede faaliyet gösteren FETÖ'ye ait yurt ve dershanenin reklam ve duyuru pankartlarının 17-25 Aralık sürecinden sonra da o dönem belediye başkanı olan Başaran'ın talimatıyla belediyenin araçları ve personeli eliyle asıldığı belirtilen iddianamede, Başaran'ın ilçede faaliyet gösteren ve kardeşlerinin de ortağı olduğu yurt ve benzeri yerlere sohbet amacıyla gittiği kaydedildi.

İddianamede, Başaran'ın, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonunda ilçe Hükumet Konağı Meydanında demokrasi nöbetlerine katıldığı, yaptığı konuşmalarda sürekli olarak "Kimse birbirini ihbar etmesin. Sizler namaz kılanla silah kullananı bir tutuyorsunuz." şeklinde söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Başaran'ın, demokrasi nöbetlerinin ilk günü ilçe merkezinde görev yapan bir imamı kürsüye çağırarak dua ettirdiğinin anlatıldığı iddianamede, dua sırasında imamın FETÖ'ye yönelik beddua etmesinden rahatsız olduğu için aynı imamı, demokrasi nöbetlerine katılmasına rağmen kürsüye bir daha çağırmadığı anlatıldı.

İddianamede, Başaran'ın 15 Temmuz gecesinde parti binasına son derece rahat tavırlarla geldiği, panik halinde durumu endişe ile takip eden çalışanlara "Rahat olun, bir şey olmaz" dediği ve "Genel Merkezden haber bekliyoruz" diyerek halkın sokağa çıkması için anons yapılmasını engellediği ifade edildi.

Başaran'ın darbe girişimi gecesi iktidar partisine mensup bir belediye başkanı olmasına karşın kayıtsız davranışlarda bulunduğunun bildirildiği iddianamede, Başaran'ın demokrasi nöbetleri sırasında haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi iddiası bulunan ve "ByLock" kullanan kişilerle görüşmeye devam ettiği, soruşturma makamlarını itibarsızlaştıracak şekilde konuşmalar yaptığı yer aldı.

İddianamede, Enver Başaran'ın "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



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