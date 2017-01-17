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Denizli Ticaret Borsası

17 Ocak 2017 Salı, 17:59

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,78 ila 2,49 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlikKg 0,70 0,70 MTS
Buğday sert Kg 0,85 0,85MTS
Buğday yemeklik kırmızıKg0,700,70MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut ekstra leblebilikKg5,707,74 MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 6,007,12TTS
Yağlı tohumlar



AnasonKg 10,8910,89TTS
Ay çekirdeği çerezlik Kg 5,506,20 TTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 2,12 2,12 MTS
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı Kg 1,10 1,10 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğ Kg 2,51 2,51 MTS
Haşhaş tohumu beyazKg8,108,50MTS
Haşhaş tohumu beyaz Kg 8,65 8,70 TTS
Haşhaş tohumu mavi Kg 5,20 5,85 MTS
Haşhaş tohumu maviKg 5,475,47TTS
Haşhaş tohumu sarıKg 8,008,00MTS
Çeşitli gıda maddeleri



Et (karkas)Kg 21,4321,43TTS
Dana (karkas) Kg 26,09 26,09 TTS
Et (dana sakatatsız) Kg 34,43 34,43 TTS
Et (sığır) Kg 18,75 21,00 TTS
Et (ot kuzusu) Kg 30,54 30,54 TTS
Sakadat Kg 14,75 14,75 TTS
İnek sütü Lt 0,96 1,15MTS
Kuru meyveler



Kabak çekirdeğiKg9,659,65TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg10,2511,30TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,6012,40TTS
Çekirdeksiz kuru üzümKg3,453,60TTS
Çam fıstığıKg100,00100,00MTS
Tekstil hammaddeleri



Pamuk çekirdekli Ege Kg 1,782,49MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
DanaAd 3.000,005.260,00MTS
Ham deriler ve bağırsaklar
Ham dana derisi Kg 3,50 3,50 TTS
Ham sığır derisi Kg 2,32 2,32 TTS
Ham kuzu derisi Ad4,00 4,00 TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 4,155,05MTS
KekikKg5,109,65TTS

MTS: Müstahsilden tüccara satış

TTS: Tüccardan tüccara satış

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