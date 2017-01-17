Samsun'daki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar H.A, B.A, M.T. ve H.Z. ile tutuksuz sanıklardan H.D, M.T, Ö.Ö, N.C, E.G, H.C. ve A.İ. ile avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu yargılanan sanıklardan H.A, duruşmada yaptığı savunmada, adalete güvendiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Sanık B.A. ise suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.

Savcının tutuklu sanıkların adli kontrol şartları kapsamında tutuksuz yargılanmalarını talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, H.A, B.A, M.T. ve H.Z'nin kefaletle ve yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine hükmetti.

Heyet, duruşmayı eksiklerin tamamlanması amacıyla erteledi.



