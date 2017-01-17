Karı koca obeziteden birlikte kurtuluyor

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ORDU (AA) - Fatsa ilçesinde aşırı kilolarından şikayetçi olan Yüksel ve Gülay Güven, art arda oldukları Roux-En-Y Gastrik Bypass adlı obezite cerrahisi ameliyatı sonrası kilo vermeye başladı.

Çocukluklarından itibaren obezite sorunu yaşayan, yaptıkları spor ve diyete rağmen kilo veremeyen 137 kilogram ağırlığındaki Yüksel ile 140 kilogram ağırlığındaki eşi Gülay Güven, ameliyat olmaya karar verdi.

Fatsa Devlet Hastanesine başvuran çift, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy tarafından 6 gün arayla ameliyat edildi.

Erkan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftin ameliyatın başarılı geçtiğini ve olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.

Fatsa Devlet Hastanesinde daha önce tüp mide ameliyatları yaptıklarını belirten Aksoy, "Günümüzün önemli sağlık sorunlarından biri haline gelen obezitenin değişik cerrahi tedavileri var. Bunlardan biri de Roux-En-Y Gastrik Bypass yöntemidir. Bizler bu yöntemi obezitenin yanı sıra tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıkları olan hastalarda tercih ediyoruz." dedi.

Bu ameliyatta diğer obezite cerrahisi ameliyatlarında olduğu gibi hem mide hacminin küçültülmesi hem de bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılmasının hedeflendiğini anlatan Aksoy, "Böylece hastalar hem daha az gıdayla doyar hem de aldıkları gıdanın bir kısmı emilir. Bu yöntem tüp mideye göre diyabette daha etkili kan şekeri kontrolü sağlar. Kilo verememe veya eski kiloya geri dönme riski çok daha düşüktür. Ameliyat sonrası etkili bir şekilde kilo verilir." diye konuştu.

Aksoy, 11 gün önce ameliyat olan Yüksel Güven'in ameliyattan önce 8 ayrı ilaç kullandığını dile getirerek, ameliyatın ardından hastanın bu ilaçları kullanmadığını ve yaklaşık 15 kilo verdiğini ifade etti.

- "Herkese bu ameliyatı tavsiye ederim"

53 yaşındaki Yüksel Güven ise çocukluğundan itibaren kilolarından dolayı sıkıntılar çektiğini, kilo vermek için denemediği yol kalmadığını belirterek, ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Ameliyatın ardından şeker ve tansiyon hastalığından kurtulduğunu kaydeden Güven, "Bu zamana kadar yapmadığım spor, kullanmadığım ilaç kalmadı. Bunlarla birlikte en fazla 3 kilo verdim ve bu kiloyu da bir süre sonra geri aldım. 3 ay önce Erkan hocamla tanıştım ve ameliyat olmaya karar verdim. 11 günde yaklaşık 15 kilo verdim. Sürekli kilo vermeye devam ediyorum. Herkese bu ameliyatı tavsiye ederim." dedi.

43 yaşındaki Gülay Güven ise ameliyat olmaya eşiyle birlikte karar verdiğini belirterek, ameliyatı 5 gün önce olduğunu, bu süre zarfında 140'tan 135 kiloya düştüğünü aktardı.



