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Manisa'da tarım arazileri taşkın suyu altında kaldı

17 Ocak 2017 Salı, 18:31
Manisa'da tarım arazileri taşkın suyu altında kaldı

MANİSA (AA) - Turgutlu ilçesinde yaşanan son yağışlar sonrasında Gediz Nehri’nin taşması sonucu tarım arazileri taşkın suyu altında kaldı.

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gediz Nehri'nin Turgutlu ilçesinden geçen bölümünde taşkın meydana geldiğini belirtti.

Gediz nehrinin ıslah çalışmaları yapılmadığı sürece bu tür taşkınların yaşanmaya devam edeceğini savunan Şenol, "Özellikle Sinirli ile İzzetin mahallerinin alt kısmındaki tarım arazileri Gediz Nehri taşkın suyu altında kaldı. Yaklaşık bin dönüm tarım arazisi taşkın suyu altında kaldı, yağış ve taşkın devam ediyor. Yağış 24 saat daha devam ederse binlerce dönüm arazi taşkın suları altında kalabilir. Bir an önce Gediz havzasının ıslah çalışmasının yapılması gerekmektedir." dedi.

Yaz aylarında Gediz Nehri'nin ıslah çalışması yapılan bölümünde taşkın olmadığına dikkati çeken Şenol, şunları söyledi:

"Bilindiği gibi böyle aşırı yağışlarda Turgutlu'nun Gediz havzasında bulunan arazilerimizi 3-4 yılda bir su basmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yağan karın etkisi ve ardından yağmur yağmasından dolayı derelerden ve dağlardan geçen sularla Gediz şu an taşmak üzeredir. Gediz'in ıslah çalışması yapılması şarttır. Geçen sene de boğazda suyun daralmasından dolayı onlarca hayvan ve tavuk çiftliklerimiz de telef olmaktadır. Bir an önce Gediz havzasının ıslah çalışmasının yapılması gerekmektedir. Bunu daha önce İzmir, Manisa ve Uşak valilerimiz bir araya gelerek Gediz Islah çalışması diye bir çalışma başlamıştı. Fakat bir netice alınamadı ki şu ana kadar. Bu ıslah çalışması yapılmadığı sürece bizim ovamızı, bahçemizi, hayvan damlarımızı, tavuk çiftliklerimiz her zaman zarar görmektedir."

Yetkililer, Gediz Nehri'nin geçtiği diğer bölgeler ile nehri besleyen Irlamaz ve Karaçalı çaylarda da taşkın riski olduğuna dikkati çekerek çiftçileri tedbirli olmaları konusunda uyardılar.

- Saruhanlı'da Kumçay taştı

Su taşkını Saruhanlı ilçesinde de etkili oldu.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur ilçeden geçen Kumçay'ın da yağışlar nedeniyle taştığını belirtti.

Okur, "Kumçay'a yakın olan yaklaşık 2 bin dönümlük arazi şu an taşkın suyu altında kaldı. Henüz tam bir hasar tespiti yapmak mümkün değil. Taşkının üzüm bağlarımıza zararı olmamakla birlikte, buğday ve kışlık sebze ekili arazilerimiz taşkın suyundan zarar görebilir. Sular çekildikten sonra hasar tespiti yapıldığında hasar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

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