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Bingöl merkezli FETÖ/PDY operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 18:57

BİNGÖL (AA) - Bingöl merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen 29 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "örgüte üye" oldukları belirlenen eski emniyet personeline yönelik Bingöl, Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Yalova'da belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediği belirtildi.

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile ihraç edilen 29 eski emniyet personelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 8'i adlı kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldığı, 21 şüphelinin tutuklanarak Bingöl M Tipi Cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

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