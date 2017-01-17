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SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni

17 Ocak 2017 Salı, 19:11

MARDİN (AA) - Mardin’de inşası bitirilen Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü (SGK) yeni hizmet binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kurum amirleri ile vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapımı tamamlanan "SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmayı dinledi.

Telekonferans sistemiyle Mardin'e bağlanan Erdoğan, Ankara'dan selam ve sevgilerini ileterek, yapımı tamamlanan hizmet binasının görüntüsünü inceledi.

Vali Yaman, Erdoğan'a bütün Mardinliler adına selam ve saygılarını ileterek, şunları söyledi:

"Toplam 5 kattan oluşan ve 5 bin 656 metre kare kullanım alanına sahip Sosyal Güvenlik Kurumu il binamızın Mardin’e hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zatı aliniz önderliğinde ve hükümetimizin verdiği desteklerle Mardinimiz ve bölgemiz terörle mücadele, istikrar, demokratikleşme, alt yapı ve diğer yatırımlar konusunda çok önemli mesafeler katetmiştir. Bu vesileyle şahsım ve Mardinimiz adına zati devletlerinize, Başbakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı arz ediyorum."

Konuşmanın ardından teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Yaman'a "Kurdele ve makaslar sizde, ya Allah bismillah" diyerek, kurdeleyi kesmesini istedi.

Yaman ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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