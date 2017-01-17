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Zonguldak'ta FETÖ/PDY davası

17 Ocak 2017 Salı, 19:33

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nuri S, avukatı ve yakınları katıldı.

Sanık Nuri S. savunmasında, Beycuma M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda elektrik teknisyeni olarak çalıştığını belirterek, "Koğuşlarda bir elektrik arızası meydana geldiğinde benimle doğrudan görüşülmez. Ancak baş müdür yada ikinci müdür tarafından bize bildirilir. Koğuşlara girişlerde baş memurun yanımda bulunması gerekiyor. Ben koğuşa girerken sadece baş müdür değil infaz koruma memurunun onayı ile girebilirim." dedi.

Koğuşlara giriş ve çıkışların 24 saat kamera ile izlendiğini ve her koğuşun bulunduğu kısma girdiklerinde tutanak tutulduğunu ifade eden Nuri S, şunları söyledi:

"Çalıştığım süre boyunca 2 veya 3 sefer dilekçe ve koruma infaz memuru ile giriş yaptım. Benim tutuklu veya hükümlülerle hiçbir görüşmem olmamıştır. Birlikte çalıştığım infaz koruma memurlarına himmet veya yardım adı altına bir telkinde bulunmadım. Bu bana atılmış bir iftiradır. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklananlarla bilgi alışverişinde bulunmadım. Cezaevinde kaldıkları süre içerisinde koğuşlarına görevli infaz koruma memurlarıyla birlikte girdim. Atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle bu yapının toplantılarına hiçbir şekilde katılmadım. Ayrıca örgütün cezaevi sorumlusu değilim. Hakkımda bu iftirayı atan kişi veya kişilerle sizin huzurunuzda yüzleşmek isterim. Üzerime atılı suçları hiçbir şekilde kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuri S'nin, mevcut delil durumu ile isnat edilen suçun vasfının değişme ihtimalinin yanı sıra tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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