Kütahya'dan Haleplilere yardım

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Suriye'deki savaş mağduru Halepliler için toplanan 5 tır yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, fuar alanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Halep'e Yol Açın Kampanyası" çerçevesinde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da valiliğin öncülüğünde, belediyenin destekleriyle yardım kampanyası düzenlediklerini hatırlattı.

Aralık ayında başlatılan kampanya kapsamında bölgeye 27 tır yardım malzemesi gönderildiğini belirten Yenipazar, şöyle konuştu:

"İHH bünyesinde düzenlenen kampanyaya sivil toplum örgütleri ve Kütahyalı vatandaşlarımız büyük destek verdiler. Kütahya merkezden ve ilçelerden aralık ayı içerisinde toplam 27 tır yardım malzemesi savaş mağdurlarına ulaştırıldı. Bundan sonra da yardım malzemelerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah Kütahyalı vatandaşlarımızın hayrını kabul etsin. Yaptıkları yardımlar onlara bereket olarak dönsün."

Yenipazar, Kütahya halkının dünyadaki mazlum insanları akıllarından hiçbir zaman çıkarmamaları çağrısında bulundu.

Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla Haleplilere uğurlandı.

