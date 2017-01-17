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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

17 Ocak 2017 Salı, 19:59
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında 3. sınıf emniyet müdürünün de olduğu 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca darbe girişimiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve aralarında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan 3. Sınıf Emniyet Müdürü B.P. ile komiser yardımcıları ve polis memurları Y.T, M.Ç, S.K. S.A.Y, A.K. ve bir kamu kurumu çalışanı memur Z.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Z.S, 3. Sınıf Emniyet Müdürü B.P. ve polis memuru S.A.Y. tutuklandı, komiser yardımcıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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