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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da cinsel istismar iddiası

17 Ocak 2017 Salı, 20:17

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl İlkokulunda bir kız öğrenci, Pamukova Halk Eğitim Merkezinde görevli V.K'nin (49) halk oyunları dersi verirken dinlenme sırasında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu okul yönetimine söyledi.

Okul yönetiminin durumu aileye bildirmesi üzerine kız öğrencinin babası, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek V.K'den şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan V.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Pamukova Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklandı.

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