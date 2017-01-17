Tunceli'de terör operasyonu

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, 10 çuval içerisinde amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzemelerin ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Bali Deresi mevkisinde bugün operasyon gerçekleştirildiği belirilen açıklamada, "Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 10 çuval içerisinde toplam 400-450 kilogram şekerle karıştırılmış amonyum nitrat ile teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.