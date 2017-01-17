Kulak delikleri kapalı doğan bebeklerinin tedavisi için yardım bekliyorlar

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da kalbi delik olan ve kulakları gelişmeyen altı aylık İsmail bebek, tedavi için yardım bekliyor.

Kentin Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa (32) ve Münevver Küçükkaya (33) çifti, ilk çocukları Yunus Emre'yi (3) kalp damarlarında sorun olduğu için iki yıl önce ameliyat ettirdi.

Çiftin 6 ay önce dünyaya gelen İsmail adlı bebeği ise kulak delikleri bulunmuyor. Kalbi delik olan İsmail bebeğin, gözünde de kist var. Bebek, sese dahi tepki veremiyor.

Küçükkaya ailesi bebeklerinin tedavisi için İstanbul'daki hastaneye başvurdu ancak bebeğin bedeninin zayıf olması nedeniyle ameliyat edilemeyeceğini öğrendi.

Ekonomik durumu iyi olmayan Küçükkaya ailesi, hayırseverlerin desteğiyle bebeklerinin tedavi edilmesini bekliyor.

Baba Mustafa Küçükkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki çocuğunun da sağlık problemleri olması sebebiyle üzgün olduklarını söyledi.

Bebeğinin tedavi edilmesi için İstanbul'daki hastanelere başvurduğunu anlatan Küçükkaya," İlk çocuğum olan Yunus Emre, kalp damarlarından ameliyat oldu. Doktorlar 6 yaşına kadar risk taşıdığını söylediler. Tedavisini yapamadık. İkinci çocuğum İsmail bebek doğdu. Onun da kulakları gelişmemiş. İki kulağı da kapalı. Gözünde kist var. Ameliyat olacak. Kalbi delik. Kalbinde üç delik vardı. İki küçük deliği kapandı fakat bir büyük delik kapanmadı." dedi.

-"İş arıyorum"

Küçükkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan iş için yardım bekliyorum. 6 aydır iş bulamıyorum. Çocuklarımın tedavi edilmesi gerekiyor. Bu konuda çok çaresizim. Bir yandan da evde çocuklarıma bakıyorum. Hayırseverlerden destek bekliyorum." diye konuştu.

Anne Münevver Küçükkaya ise çocuklarının Adıyaman'da tedavi edilme imkanı bulunmadığını belirterek, "Şu an da İsmail bebek, kalp ilacı kullanıyor. Yetkililerden yardım bekliyorum." dedi.

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Ömer Kaplan da maddi durumu iyi olmayan aileye yardım topladıklarını ancak yetersiz kaldıklarını kaydetti.







