Gambia'daki siyasi kriz

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BANJUL (AA) - Gambiya'da iki gün sonra görevini devretmesi gereken Devlet Başkanı Yahya Jammeh, 90 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Ülkede 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kaybeden Jammeh, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, olağanüstü halin hemen başlayacağını duyurdu.

Seçimlerde "görülmemiş düzeydeki yabancı katılımı" eleştiren Jammeh, ülkenin, anayasa mahkemesinin, iktidar partisinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazını değerlendirmesini beklemesi gerektiğini belirtti.

Olağanüstü hal süresince temel özgürlüklerin korunacağını savunan Jammeh, OHAL'in anayasal bir krizi ve iktidar boşluğunu önleyeceğini savundu.

Seçimin galibi Birleşik Demokratik Partisi (UDP) Başkanı Adama Barrow, Jammeh'in itirazlarına rağmen perşembe günü göreve başlayacağına yemin etti.



Gambiya Dışişleri Bakanı Neneh MacDouall-Gaye bugün istifa etmiş ve seçimi kaybeden ancak görevi bırakmayan Yahya Jammeh ile çalışmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu Ülkeleri (ECOWAS), görevi bırakmaması halinde askeri müdahale ile Jammeh'i devirecekleri uyarısında bulunmuştu.

İlk etapta yenilgisini kabul eden Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz kararı almış ve kendisine yönelik iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. 1994'te askeri darbeyle iktidara gelen Jammeh, 1996, 2001, 2006, 2011'deki başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Öte yandan Afrika Birliği Güvenlik ve Barış Konseyi 19 Ocak'tan itibaren Jammeh'i meşru bir devlet başkanı olarak tanımayacağını duyurmuştu.









