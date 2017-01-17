Dünyanın en yaşlı gorili öldü

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COLUMBUS (AA) - Dünyanın en yaşlı dişi gorili Colo, 60 yaşında öldü.

Columbus Hayvanat Bahçesi Müdürü Tom Stalf, bir hayvanat bahçesinde dünyaya gelen ilk goril olan Colo'nun gece uykusunda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Stalf, "Colo, kendisini ziyarete gelen ve onunla ilgilenen her yaştan insanın kalbine dokundu. O, tüm gorillerin temsilcisiydi ve insanların, nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olmalarında ilham kaynağı oldu ve onları, gorilleri kendi doğal ortamlarında korumak konusunda harekete geçirdi." dedi.

Stalf, gorilin cansız bedeninin yakılacağını ve küllerinin hayvanat bahçesinde gizli bir yere gömüleceğini belirtti.



Colo'nun, 60. yaş günü geçen ay kendisi için düzenlenen partiyle kutlanmış ve dünyanın en yaşlı gorili olma unvanını almıştı.

ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Colo'ya doğum gününde domatesli ve elmalı pasta verilmişti.

Colo'nun üç çocuğu, 16 torunu ve 12 torunun çocuğu bulunuyordu.

Bilinen en yaşlı erkek goril olan 55 yaşındaki Ozzie ise halen Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.