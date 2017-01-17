BM'den Haiti açıklaması

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PORT-AU-PRINCE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Haiti İstikrar Misyonu, Haitili yetkililerin, ülkedeki yasa dışı kanun infazcılarıyla mücadelede yetersiz kaldığını bildirdi.

Misyon tarafından yayımlanan raporda, Haitili yetkililerin, kanuni yetkisi olmadan kendi fikrine göre zorla düzen sağlamaya çalışanlara yönelik "pasif tutum" hatta "tolerans" sergilediği belirtildi.

Misyonun yasal analiz birimi koordinatörü Frederic Gouin, raporun, "eylemsizliğin, kaynak ya da kapasite eksikliğinden çok irade eksikliğinin sonucu olduğunu" ortaya koyduğunu ifade etti.

BM misyonunun raporuna göre 2012 ile 2015 yılları arasında kaydedilen 483 olayda yalnızca tek bir linç girişimine ceza verildi ve söz konusu vakalarla ilgili 59 tutuklama kararı işleme konuldu.







