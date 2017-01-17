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"Batman Her Yerde Okuyor” kampanyası

17 Ocak 2017 Salı, 23:10
"Batman Her Yerde Okuyor” kampanyası

BATMAN (AA) - Batman Valisi Ahmet Deniz,"Bu coğrafyada biz okumazsak birileri bizlere bir şeyler okutur. Huzur bulmak istiyorsak insanlarımızı eğitmeliyiz." dedi.

Valilik tarafından başlatılan "Batman Her Yerde Okuyor" kampanyası çerçevesinde Vali Ahmet Deniz, bir kafede oturan gençlere hem kitap dağıttı hem de kitap okuyarak kampanyaya destek verdi.

Deniz yaptığı konuşmada, Batman halkının çukur siyasetine prim vermeyerek inanılmaz bir duruş sergilediğini belirterek, 15 Temmuz sürecinde de Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ülkesinin birliğine beraberliğine, vatanın bölünmezliğine sahip çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Batman'ın bu anlamda huzurlu bir şehir olacağını ve güzelliklerle anılacağını ifade eden Deniz şöyle dedi:

"Bu ülke üzerine oynanan oyunları halkımızın, gençlerimizin duruşu bozacak. Doğrularla iyi insanlar tarafından iyi eğitildiği zaman bu ülkenin geleceği çok daha iyi olacak. Yanlış insanlarla eğitimler verildiği zaman ciddi sıkıntılar yaşandığını hepimiz biliyoruz. Onun için tek çaremiz okumaktır. Bu coğrafyada biz okumazsak birileri bizlere bir şeyler okutur. Huzur bulmak istiyorsak insanlarımızı eğitmeliyiz. İnsanlarımızı okutacağız, okuma alışkanlığı edinmek zorundayız."

Bu coğrafyada en büyük sıkıntının cehalet olduğunu aktaran Deniz şunları kaydetti:

"Cehaletin olduğu yerde şiddet, kan ve göz yaşı var. Suriye ve Irak’ın pozisyonu belli. Biz istiyoruz ki okuyan bir toplum olalım. Sıkıntıları okuyarak aşabiliriz. Onun için her yerde gençlerimiz, çocuklarımız okusun. Özellikle anne ve babalar her akşam televizyonu yarım saat kapatsınlar örnek olsunlar istiyoruz. Kahvehanelerde, kafelerde farklı okuma alışkanlıkları başladı, bu bizi mutlu ediyor."

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Emniyet Müdürü M.Ali Akkaplan, İl Özel İdaresi Genel sekreteri A. Kadir Özdemir de katıldı.

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