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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Atlama kulelerinde 2,5 yıl sonra ilk atlayış

17 Ocak 2017 Salı, 23:19
Atlama kulelerinde 2,5 yıl sonra ilk atlayış


ERZURUM (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesi atlama kulelerinde, ilk kayakla atlama denemeleri gerçekleştirildi.

Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek EYOF 2017 öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Toprak göçmesi nedeniyle 2014 yılında çöken ve EYOF 2017 için yeniden hazır hale getirilen atlama kulelerinde ilk atlayışlar, 2,5 yıl aradan sonra milli takım sporcuları tarafından yapıldı.

Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan ve Erzurum'un simgesi haline gelen atlama kulelerinde sporcuların gece yaptığı deneme atlayışları, güzel görüntüler oluşturdu.

- Kıyıcı: "Eskisinden daha sağlam yapıldı"


Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılı temmuz ayında yıkılan kulelerin tekrar antrenmanlara açıldığını söyledi.

Kulelerin eski durumundan tecrübe edilerek, daha sağlam yapıldığını aktaran Kıyıcı, şöyle konuştu:

"Hafta sonu da burada uluslararası kayak federasyonundan uzman kişiler geldi ve EYOF'tan önceki kıtalararası kupada rampaların kullanılabileceği konusunda bize olumlu rapor verdi. Mutluyuz, sporcularımız antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Burada iki yarışma kulemiz var. Sporcuların atladıkları K 95 kulesinden EYOF müsabakalarını yapacağız. Diğer büyük kuleden de EYOF öncesi kıtalararası kupa yarışmasını düzenleyeceğiz. Burada tüm sporcularımız yarışacak."

Kuleden ilk atlayışı yapan milli kayakçı Muhammet İrfan Çintimar ise Erzurum'da antrenman yapabilmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Diğer ülkelerdense Erzurum'da, kendi seyircimin önünde atlayış yapabiliyor olmak onur verici. Kendi seyircim, antrenörüm, ekibim, her şeyiyle çok güzel bir ortam. İlk atlayışı ben yaptım, heyecan vericiydi ve güzeldi." ifadelerini kullandı.

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