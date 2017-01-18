Brezilya'daki yolsuzluk soruşturması

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BUENOS AIRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'daki yolsuzluk skandalına karıştığı ileri sürülen Arjantin istihbarat şefinin arkasında durdu.

Macri, yaptığı basın açıklamasında, La Nacion gazetesinin, "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde yargılanan Odebrecht firmasının, Arjantin İstihbarat Şefi Gustavo Arribas'a 2013'te bir karaborsa satıcısı aracılığıyla yaklaşık 600 bin dolar ödeme yaptığına ilişkin haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Macri, Arribas ve Odebrecht arasında ileri sürülen bağlantıyı anlamadığını ve istihbarat şefinin, gelecek hafta tatil dönüşü gerekli açıklamayı yapacağını belirtti.

Arribas'ın başkanlığını yaptığı federal istihbarat servisinden yapılan açıklamada, La Nacion gazetesinin iddiaları reddedilerek, Arribas'ın Brezilya'da yaşadığı dönemde, bir gayrimenkul anlaşmanın parçası olarak yalnızca 70 bin dolar aldığı kaydedildi.

La Nacion'un geçen hafta yayınlanan haberinde, Arribas'a ödenen paranın İsviçre'de bir bankaya yatırıldığı öne sürülmüştü.



Brezilya'da inşaat firması Odebrecht ve petrokimya şirketi Braskem, aralık ayında, birçok ülkede hükümet yetkililerine rüşvet verdikleri iddialarıyla ilgili varılan anlaşma çerçevesinde 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Petrobras soruşturmasında adı geçen Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Petrobras soruşturmasını yürüten savcılar, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Odebrecht'ten rüşvet aldığını açıklamıştı. Lula da Silva'nın avukatları ise müvekkilinin suç işlemediğini, tüm suçlamaların "hayal ürünü" olduğunu söylemişti.

2015 yılının mart ayında başlatılan Petrobras soruşturması kapsamında aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Bu süreçte Petrobras'ın eski genel müdürü Paulo Roberto Costa, 7,5 yıl hapse mahkum edilirken, eski Devlet Başkanı Lula da Silva, mart ayı başında soruşturmaya dahil edilmişti.

Görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in 2003-2010 yılları arasında Petrobras'ın başkanlığını yaptığı sırada şirkette 800 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı iddia ediliyor.



