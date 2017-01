GÜNDEM / 18 Ocak 2017

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargıda Birlik Derneği üyelerini, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.00/16.30/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, Mustafa Necati Kültür Evi'ndeki karma sergi açılışına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Japonya Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Keiichi Ishii'yi kabul edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek, Kılıçdaroğlu ardından CHP MYK toplantısına başkanlık edecek.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine başlanacak.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)6- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılımıyla devam edecek.​(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 350. Ar-Ge merkezi belge törenine katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Başkanları toplantısına iştirak edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, 2016 yılı aile yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile KKKTC ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla Mont Pelerin kasabasında başlayacak.(İsviçre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. haftaya 6 maçla devam edilecek.- C Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği; H Grubu'nda ise Trabzonspor, 2. Lig ekibi Gümüşhanespor ile rakip sahada karşılaşacak.(Ankara/20.00/Gümüşhane/14.00) (Fotoğraflı)2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka-Khimik ve Varese-Muratbey Uşak maçları oynanacak.(İzmir/20.00/Varese/22.30) (Fotoğraflı)3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Dinamo Kursk ve BLMA-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.(Mersin/18.30/Lattes/22.00) (Fotoğraflı)4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Gaziantep Basketbol-BC Mures ve Demir İnşaat Büyükçekmece-Prievidza maçları gerçekleştirilecek.(Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak.(Pecs/20.00)6- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank-Knack, Paris Volley-Arkas Spor ve Noliko Maesik-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.(Ankara/17.30/Paris/Maesik/22.30) (Fotoğraflı)7- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Fenerbahçe, İsrail'in Hapoel Mata takımıyla İstanbul'da karşı karşıya gelecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)8- Voleybol Erkekler Challenge Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.(Praia de Vitoria/23.30)9- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın beşinci gününde A Grubu'nda Gabon-Burkina Faso ve Kamerun-Gine Bissau maçları yapılacak.(Libreville/19.00/22.00)ÖZEL HABER1- 2,1 milyon Cumhuriyet altınını cebimizde taşıdık- Geçen yıl cebimize yaklaşık 272 milyon liralık daha bozuk para girdi- Piyasadaki toplam bozuk para miktarı 2 milyar 87 milyon lirayı buldu- Cepte taşıdığımız bozuklarla 8,7 milyon çeyrek altın ya da 2,1 milyon adet Cumhuriyet altını alınabiliyor- Geçen yıl en fazla 5 kuruşluk madeni para piyasaya sürülürken, 2009'dan bu yana 6 milyar 7 milyon 539 bin 262 adet bozukluğu cebimizde taşımış olduk(Eda Topcu/İstanbul)2- Türkiye 73 bin yabancıya iş kapısı oldu- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçen yıl Türkiye'de çalışmak için başvuran 86 bin 467 yabancıdan 73 bin 584'üne izin verildi- İzin verilenlerin uyruklarına bakıldığından 13 bin 298 kişiyle Suriyeliler ilk sırada yer aldı(Özcan Yıldırım/Ankara)3- Suudiler güneş enerjisinde Karapınar projesiyle ilgileniyor- ACWA Power Başkanı Paddy Padmanathan:- "Hedefimiz, Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan bir kapasite oluşturmak. Güneş enerjisindeki bin megavatlık proje (Konya Karapınar) üzerinde çok dikkatli çalışıyoruz"- "Ayrıca, rüzgarda 350-400 megavat civarında bir kapasite için lisans bekliyoruz. Jeotermal enerjide ise 50 ile 200 megavat arasında yatırım için fırsatları değerlendirme sürecindeyiz"- "Türkiye'nin temel gerçekleri var, terör veya siyasi tansiyon bunların hiçbirini etkileyemez"- "(Suudi Arabistan'ın 10 bin megavatlık yenilenebilir enerji planı kapsamında) İlk ihaleler, rüzgar için 400 megavat, güneş için 300 megavat olarak açılacak. Bu ihalelere de kesinlikle katılacağız"(Nuran Erkul/Abu Dabi)