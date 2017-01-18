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Adalet Bakanı Bozdağ: "(Reina saldırganının yakalanması) Bütün imkanları seferber ederek, ...
18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:03
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Reina saldırganının yakalanması) Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır."