Marmaris'te kaybolan kız çocuğu Bodrum'da bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kız çocuğu, Bodrum ilçesinde bulundu.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce Sarıana Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki Pınar Türkan Ş'nin bulunması için çalışma başlattı. Kız çocuğunun bir otomobile binerek ilçeden ayrıldığını tespit eden polis ekipleri, aracın Bodrum'dan kiralandığını belirledi.

İncelemeler sonucu otomobili ve Pınar Türkan Ş'yi bulan polis ekipleri, kız çocuğunun yanındaki M.K'yı (27) gözaltına aldı.

Pınar Türkan Ş, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezinde anne Neslihan Göçer'e teslim edildi.

Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerine titiz çalışmasından dolayı teşekkür ederek, "Kızıma sağsalim kavuştum. Çok kötü günler yaşadık. İyi ki polisimiz var." dedi.