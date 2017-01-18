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Kocaeli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin iddianame

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:26

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21'i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki General Nahit Şenoğul Seymen Kışlasından Sakarya Valiliğine yönlendirilen 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover askeri araçla ilgili 28 şüpheli hakkında hazırlanan 41 sayfalık iddianame tamamlandı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 21'i tutuklu, 7'si adli kontrol kararıyla yargılanmasına karar verilen 28 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından hapis cezası istendi.

İddianamede aralarında meslekten ihraç edilen eski Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanı Albay Uğur Coşkun ve eski General Nahit Şenoğul Seymen Kışlası Komutan Vekili Yüzbaşı H.G'nin de bulunduğu şüphelilerin tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in örgüt içerisindeki metafizik değeri, örgütün yapısı ve haberleşmede kullandığı yöntemlere ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, eski Sakarya 1. Motorize Piyade Tugay Komutanı Uğur Coşkun'un emri üzerine Başiskele'deki Seymen Kışlasının eski komutan vekili H.G'nin talimatları ve eski bölük komutan vekili S.E'nin öncülüğünde yola çıkan 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve Land Rover araçta bulunan diğer şüphelilerin darbe girişiminin bir parçası olarak hareket ettiklerinin belirlendiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, her hafta perşembe günü rutin olarak sabah başlayıp öğlene kadar süren kışla komutanları, tugay karargah personeli ve tugay komutanının uygun gördüğü personelin katılımı ile Sakarya'da gerçekleştirilmesi gereken toplantının darbe girişiminin yaşandığı cuma gününe ertelendiğine dikkat çekilerek, toplantıda eski Sakarya 1. Motorize Tugay Komutanı Coşkun'un rutin dışı talimatlar verdiği kaydedildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı incelemenin ardından iddianameyi kabul etti. Şüpheliler, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başiskele ilçesindeki Seymen Kışlası'ndan Sakarya'ya gitmek üzere yola çıkan 4 tank, bir zırhlı personel taşıyıcı ve bir Land Rover araç, Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geri dönmüş ve Eşme'de vatandaşlar tarafından durdurulmuştu. Dört tank ile diğer araçlarda bulunan askerler polis ekiplerince Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.


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