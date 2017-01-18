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Aile Yapısı Araştırması (2)

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:55

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni yüzde 50,9 ile "sorumsuz ve ilgisiz davranma" olurken, eşler en fazla "ev ile ilgili sorumluluklar" konusunda sorun yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılına ilişkin "Aile Yapısı Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, evli bireylerin bazı belirlenmiş konularda eşleri ile sorun yaşayıp yaşamadıkları incelendiğinde, eşler arasında en fazla sorun yaşanan konu yüzde 5,9 ile evle ilgili sorumluluklar oldu. En fazla sorun yaşanan diğer konular sırasıyla yüzde 5,4 ile ailece birlikte vakit geçirmeme ve yüzde 5,3 ile sigara alışkanlığı olarak sıralandı.

Eşler arasında en az sorun yaşanan konular ise yüzde 1 ile eğlence alışkanlıkları, alkol alışkanlığı ve yüzde 1,1 ile arkadaşlar, görüşülen kişiler oldu.

En az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenlerine bakıldığında Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni yüzde 50,9 ile "sorumsuz ve ilgisiz davranma" olarak belirlendi. Bunu, yüzde 30,2 ile "evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama" ve yüzde 24,3 ile "eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması" sorunu izledi.

Cinsiyetlere göre incelendiğinde ise en önemli boşanma nedeni her iki cinsiyette de sorumsuz ve ilgisiz davranma oldu. Bu oran, kadınlar için yüzde 61,5, erkekler için ise yüzde 40,2 olarak tespit edildi. Kadınlar için bunu yüzde 42,6 ile "evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama", yüzde 36,4 ile "dayak veya kötü muamele" takip etti.

Erkekler için ise yüzde 24,5 ile "eşin ailesinin aile içi ilişkilere karışması" ve yüzde 24 ile "eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması" diğer nedenler olarak sıralandı.

- Çocuklara en fazla verilen ceza yüzde 72,6 ile azarlama

Son bir yıl içerisinde anne ve babaların çocuklarına verdikleri en yaygın ceza türü yüzde 72,6 ile azarlama oldu. Bunu, yüzde 48,7 ile interneti yasaklama ve yüzde 40,8 ile televizyon izlemesine izin vermeme cezaları izledi. Anne ve babaların çocuklarına verdikleri cezalarda en düşük payı yüzde 8,9 ile odaya kapatma oldu. Bunu, yüzde 14,2 ile harçlığını kesme ve yüzde 14,3 ile arkadaşları ile görüştürmeme cezaları izledi.

Bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde, en fazla istenen ideal çocuk sayısının yüzde 32 ile 2 çocuk olduğu görüldü. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 31,4’ü şartları uygun olduğunda 3 çocuk, yüzde 18’i 4 çocuk, yüzde 14,9’u 5 ve daha fazla çocuk, yüzde 3,4’ü tek çocuk isterken, yüzde 0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

Kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı yüzde 33,1 ile 2, erkeklerin en fazla istediği ideal çocuk sayısı ise yüzde 31,6 ile 3 oldu. Daha önce hiç evlenmemiş bireylerin şartları uygun olduğunda en fazla istedikleri ideal çocuk sayısı yüzde 46,7 ile 2 çocuk olarak belirlenirken, evli bireylerde yüzde 31,9 ile 3 çocuk, boşanmış bireylerde yüzde 44,2 ile 2 çocuk ve eşi ölmüş bireylerde yüzde 28,4 ile 3 çocuk olarak kayıtlara geçti.

- Bireylerin yaşlılıktaki tercihi yüzde 37,6 ile çocuklarının yanında kalmak

Bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı düşündükleri sorulduğunda, yüzde 37,6’sı yaşlandıklarında çocuklarının yanında kalmayı istediğini ifade etti. Diğer tercihler ise yüzde 29,4 ile evde bakım hizmeti almak ve yüzde 11'i ile huzurevine gitmek oldu.

Bireylerin yüzde 21,6’sı ise yaşlandıklarında nasıl yaşayacakları hakkında bir fikirlerinin olmadığını belirtirken, huzurevine gitmek istediğini belirten bireylerin oranının en az olduğu yaş grubu yüzde 7,7 ile 65 ve üzeri yaştaki bireyler olarak belirlendi.

Araştırma bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerine ve aile hayatına ait değer yargılarına ilişkin bilgi derlenmesi amacıyla yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının da katkıda bulunduğu araştırma sonucunda, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey ve İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük il ayrıntısında tahmin verildi.

(Bitti)

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