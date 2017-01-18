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Van'da hırsızlık operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:06
Van'da hırsızlık operasyonu

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, ilçedeki bazı iş yeri ve kamu kurumlarından hırsızlık yapılması üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişinin arandığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu belirlenen 3 bilgisayar kasası, 2 televizyon, DVD player, 2 kamera, çamaşır makinesi, buzdolabı, termosifon, uydu alıcısı, 5 su motoru, 8 cep telefonu, döner bıçağı, şarjör, 10 fişek, 2 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu ile çeşitli yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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