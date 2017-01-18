Bursa'da servis kooperatif başkanı cinayeti davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'da, servis kooperatif başkanını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Nazif Özkan ile maktul Arif Akçay'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

"Kasten adam öldürmek" suçundan hakkında müebbet hapis talebiyle dava açılan sanık Özkan, duruşmadaki savunmasında olay gününü anlattı.

Özkan, kooperatif başkanıyla tartıştıklarını hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Geçen sene oğluma 3 okulun servisi verilmişti. O sene içinse bir okul verilmiş. Bunun üzerine yirmi yıllık arkadaşım olan Arif Akçay ile çay bahçesinde buluştuk. Bizim araçların neden servisten çıkarıldığını sordum, 'Sana hesap mı vereceğim?' dedi. Masada karşılıklı tartıştık. Küfürler karşısında öfkelendim. Daha sonra bana yumruk sallamaya kalktı. Bana silah çekecek düşüncesiyle belimdeki tabancayı çıkarttım. Yere doğru 2 el ateş ettim. Vurulduğunu görmedim. Ben olayın ardından ayrıldım. 2 gece köprü altında kaldım. Orada konuşulurken cinayeti öğrenince polise giderek teslim oldum."

Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 19 Eylül'de, Selçukbey Mahallesi'ndeki bir çay bahçesinde, Mesken Servisçileri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkanı Akçay, Özkan tarafından başından tabancayla vurulmuştu. Hastaneye kaldırılan Akçay, 4 gün sonra hayatını kaybetmiş, şüpheli Özkan ise olaydan 2 gün sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.