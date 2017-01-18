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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:18

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) inek etinin kilogramı 24,00 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören et ve et ürünleri ile hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:


Ürünün Cinsi Satış Şekli

En düşük (TL)

 En Yüksek (TL)
İnek etiHTS24,0024,00
Kemiksiz et HTS32,0042,00
SucukHTS32,0032,00
Buğday HMS 0,80 0,80
Arpa HMS 0,75 0,75

TGT : Tüccar Geç Satış TesciliHTS : Hazır Tüccar Satış Tescili HMS : Hazır Müstahsil Satış Tescili

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