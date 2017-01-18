Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) inek etinin kilogramı 24,00 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören et ve et ürünleri ile hububat ürünlerinin en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış Şekli
En düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|İnek eti
|HTS
|24,00
|24,00
|Kemiksiz et
|HTS
|32,00
|42,00
|Sucuk
|HTS
|32,00
|32,00
|Buğday
|HMS
|0,80
|0,80
|Arpa
|HMS
|0,75
|0,75
TGT : Tüccar Geç Satış TesciliHTS : Hazır Tüccar Satış Tescili HMS : Hazır Müstahsil Satış Tescili