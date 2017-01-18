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Kaymakam Dayanç askeri üs bölgesini ziyaret etti

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:50

SİİRT(AA) - Siirt'in Eruh ilçesi Kaymakamı Murtaza Dayanç, askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Emniyet Amiri Bedri Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Enis Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi ile Eruh'a bağlı Dağdöşüğü ve Dikboğaz köylerindeki askeri üs bölgesine geldi. Bölgeki mevzileri tek tek gezen Dayanç, nöbet tutan Mehmetçikle bir süre sohbet etti.

Kaymakam Dayanç, devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda görev yapan kahraman askerleri ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Dağdöşüğü ve Dikboğaz köylerine geçen Murtaza Dayanç, köylülerle bir araya geldi.

Vatandaşlara birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Dayanç, "Burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu yönde büyük gayret sarf ediyor." dedi.

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