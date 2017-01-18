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Türkiye'nin "damızlık güvercinleri" Şanlıurfa'dan

18 Ocak 2017 Çarşamba, 11:56
Türkiye'nin "damızlık güvercinleri" Şanlıurfa'dan

ŞANLIURFA (AA) - Kuş sevgisi ve besleme alışkanlığının yoğun yaşandığı, bu durumun mimariyi de etkilediği Şanlıurfa'da, evlerin damında veya özel oluşturulan odalarda yetiştirilen İspir, gökşamı, bağdadi, meverdi, zırhlı, müsevet ve sarınakışlı gibi damızlık güvercinleri, özelliklerine göre ihaleyle yüksek fiyatlardan satılıyor.

Kuşçuların bir araya geldiği kahvehanelerin bulunduğu Şanlıurfa'da hayvanseverler, Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi Kapalı Çarşı'da toplanıp, görüş alışverişinde bulunuyor, sohbet ediyor. Kuşçular, haftanın belirli günlerinde cins kuşlar için burada düzenlenen ihalelere de katılıyor.

Evlerde süslenip, kutularda getirilen güvercinler, genellikle kahvehanenin sahibinin yönettiği ihalede, sırayla salonun ortasındaki kafeslere konulup özellikleri anlatılıyor, teklifler alınıp satılıyor. Güvercin severler burada beğendikleri kuşları almak için birbiriyle kıyasıya yarışıyor.

Gelin gibi süslenen İspir, gökşamı, bağdadi, meverdi, zırhlı, müsevet ve sarınakışlı gibi damızlık kuşlar, özelliklerine göre meraklıları tarafından 30 bin liraya varan fiyatlardan alınıyor.

En dikkat çeken kuşlardan İspir, 2 bin liradan başlayıp 50 bin lira, bağdadi ise bin ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Kentte yıllardır güvercin yetiştiriciliği yapan Osman Curun (56), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşları çok sevdiğini ve bu işi hem hobi hem de para kazanmak için yaptığını söyledi.

Evinde ve tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan dükkanında küçüklüğünden bu yana aynı işi yaptığını ve güvercin beslediğini ifade eden Curun, şunları kaydetti:

"10 yaşında kuş beslemeye başladım.Türkiye'de güvercin besleme denilince Şanlıurfa akla gelir. Özellikle İspir türü denildiği zaman yine bu Urfa'nın kuşudur. Kentte birçok insan kuş beslemeye meraklıdır, geçmişte de öyleydi şimdi de öyle. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuşçuluk yaygındır ancak en iyi kuşlar Halep'ten gelir. Her kuşun taşıdığı özelliklerine göre fiyatı farklı. 100 liraya da var, 30-40 bin liraya da var. Kuşlarımız için artık farklı kentlerde festivallerde düzenleniyor. Burada şampiyon olan kuşların fiyatı daha da yükseliyor. Damızlık olarak yetiştirilen kuşlar da yüksek ücretlerden alıcı buluyor."

İbrahim Yakacı (48) da küçüklüğünden bu yana güvercin beslediğini belirterek, ilerleyen yaşına rağmen güvercinlerinden vazgeçemediğini ve onları evladı gibi sevdiğini ifade etti.

- "Kahveye maç izlemeye değil kuşlarla ilgili muhabbet etmeye gidiyoruz"

Kahvehanede toplanıp dostlarıyla güvercinler hakkında sohbet ettiklerini dile getiren Yakacı, "İnsanlar, normalde kahveye maç izlemeye ve bununla ilgili yorum yapmaya gider, biz ise kuşlarla ilgili muhabbet ederiz. Buradaki esnafın neredeyse tamamı güvercin besler. Akşamları bunları uçururuz. Bu şekilde yaşıyoruz. Her akşam da kahvehanelerde ihale olur ve yüzlerce kuş alınıp, satılır." diye konuştu.

Ali Kiriş de güvercinleri çok sevdiğini ifade ederek, her akşam ihalelere katıldığını kaydetti.

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