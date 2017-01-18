Adıyaman'daki silahlı saldırı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2 kişinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden biri tutuklandı.

Önceki gün, Altınşehir Mahallesi'ndeki iş yerinde Sinan Ç. ile oğlu Muhammed Selçuk Ç'nin henüz bilinmeyen nedenle bir grubun silahlı saldırısına uğramasına ilişkin 11 kişi, gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden Uğur Y, mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinan Ç. ve oğlu Muhammed Selçuk Ç, henüz bilinmeyen nedenle bir grubun silahlı saldırısına uğramaları sonucu ağır yaralanmıştı.