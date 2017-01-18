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Bursa sanayisinde çarklar dönüyor

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:00

BURSA (AA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, sanayide geçen sene çarkların durmadan döndüğünü, bunu, üretimin önemli göstergelerinden olan bölgedeki fabrikaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerindeki artışlardan görebildiklerini belirterek, 2017'de de yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

Durmaz, yazılı açıklamasında, sanayi bölgesindeki fabrikaların 2016 yılındaki ekonomik gelişmeler ve olumsuzluklara rağmen faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

OSB'de geçen senenin tamamında bir önceki seneye göre elektrik tüketiminde yüzde 6 artış gözlendiğini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Geçen sene ocak-aralık ayları arasında bölgemizde üretim yapan fabrikalarımız 1 milyar 199 milyon 497 bin kilovatsaat elektrik kullanmışlar ve bir önceki seneye göre yüzde 6 oranında artış var. Aynı şekilde fabrikalarımızın üretimlerinde kullandıkları su ve doğalgazda da artışlar söz konusu. Geçen sene çarklar durmadan dönmeye devam etti. Bunu, üretimin önemli göstergelerinden olan bölgemizdeki fabrikaların elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerindeki artışlardan görebiliyoruz. 2017'de de yatırımlar devam edeceğiz."

- "Sanayicimiz işinin başında"

Durmaz, fabrikaların 2016 yılındaki doğalgaz tüketimlerinin yüzde 3 arttığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yılın 12 ayında 13 milyon 334 bin metreküp su ile 140 milyon santimetreküp proses ve buhar amaçlı doğalgaz tüketildi. Yeni yatırımlar ve fabrika inşaatları devam ediyor. 2016 yılında bölgemizde 14 firmaya yeni fabrika ve tevsi yapılmak üzere 68 bin metrekare alan için inşaat ruhsatı, 19 firmaya da yapı kullanma izni verildi. Bu da göstermektedir ki bölgemiz yatırımcı çekmeye ve yeni yatırımlara aralıksız devam etmektedir. Sanayicimiz işinin başında olup, asli vazifesi olan üretim yapmaya, istihdam sağlamaya, ihracat gerçekleştirmek suretiyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bunu 2017 yılında da yatırımlara devam ederek sürdüreceğiz."


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