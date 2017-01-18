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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:02

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 4 asker ve bir askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları için görevlerinden ihraç edilen 2 teğmen, bir astsubay, bir uzman çavuş ve bir askeri okul öğrencisini ByLock kullandıkları tespiti üzerine operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli 5 kişinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

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