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Üniversiteden üreten kadınlara destek

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:09

BURSA (AA) - Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, federasyon üyesi kadınlara eğitim desteği ve bazı ürünleri için pazarlama imkanı sağlanacak.

Protokol sayesinde, kırsaldaki kadın çiftçilerin sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesi, tarımsal kalkınma içindeki rollerinin artırılması ve bu çerçevede Ziraat Fakültesi öğrencilerine de kadın derneklerinde uygulama eğitimleri verilerek, pratik saha bilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

Bursa Valiliğinin himayesinde yürütülecek iş birliği protokolü, UÜ Rektörlük binasında imzalandı.

Vali Yardımcısı Ergün Güngör, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2014 yılında Bursa Valiliğinin destekleriyle kurulan federasyonun zaman içerisinde başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Amaçlarının kırsaldaki kadının güçlenmesi olduğunu vurgulayan Güngör, şunları kaydetti:

"Kırsaldaki kadınlarımız eğitim, sağlık, sosyal güvence ve benzeri birtakım sorunlara sahipler. Bizler kırsalda yaşayan kadınlarımızı ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek istiyoruz. Kadın umutlu olursa, toplum umutlu olur. Kadın huzurlu olursa, toplum huzurlu olur. Mutlaka bu çabalarımız kadınların toplumdaki yerini daha iyi noktalara taşıyacaktır. Bursa ilinde 380 bin dekarın üzerinde bir alanda tarım yapılıyor. Standartların üzerinde ve kaliteli üretim yapılıyor. Ülkenin bu anlamda önde gelen kentlerinden birisiyiz. Tabi bu başarı da her alanda olduğu gibi kadın çiftçilerin rolünün çok büyük olduğunu düşünüyoruz."

- "Kadınlarımıza birtakım eğitimler verilecek"

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da üniversite olarak şehrin dinamikleriyle halkın yararına her türlü projenin içerisinde yer almaya gayret ettiklerini belirtti.

Ulcay, üniversite bünyesinde akademisyen, öğrenci ve personelle birlikte toplamda 80 bine yakın bir insan topluluğunun bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim burada yaptığımız şey, sizlere bir kapı aralamak olacaktır. Bundan sonrasında başarıyı yakalamak da sizlerin kabiliyetine ve başarısına bağlı olacaktır. Protokol içerisinde vurgulandığı gibi kadınlarımıza birtakım eğitimler verilecek. Yapılan çalışmaların verimliliğinin arttırılması gibi çalışmalar yapılacak. Karşılıklı bir eğitim süreci olacaktır. Bizlerin de sizlerden öğrenecekleri mutlaka olacaktır."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan ise üretilen gıdanın kayıtlı ve standart olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, kurum olarak ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini aktardı.

Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sermin Cakalıoğlu da federasyon anlamında Bursa ve Türkiye'de ilk olduklarını anımsattı.

Federasyon içerisinde yer alan derneklerin ürettiği ürünleri pazarlama sıkıntısı çektiğine işaret eden Cakalıoğlu, protokol sayesinde çok daha önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurguladı.

İmza töreninin ardından Sermin Cakalıoğlu, Yusuf Ulcay'a hazırladıkları doğal gıda sepetini hediye etti.

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