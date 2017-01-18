Anamur'dan askerlere muz desteği

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde belediye tarafından temin edilen 3,5 ton muz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlere ulaştırmak üzere Gaziantep'e gönderildi.

Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel, yaptığı yazılı açıklamada, askerlerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenledikleri kampanya kapsamında Anamur'daki muz sarartma tesisleri ve üreticilerden 3,5 ton muz topladıklarını belirtti.

Gürel, Suriye’deki Mehmetçiklere gönderilmek üzere muzları Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında askeri yetkililere teslim ettiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Gaziantep'teki askeri yetkililere ilçemizdeki öğrencilerin askerlere yazdıkları mektupları da teslim ettik. Ayrıca, kahraman askerlerimize Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin ve Anamurluların selamlarını ilettik. Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduğumuzu ve onlara dua ettiğimizi bilmelerini istiyoruz."