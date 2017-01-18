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"KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı" tanıtımı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:14
"KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı" tanıtımı

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Türkiye olarak küresel anlamda gıda güvenliğinin sağlanması adına çeşitli alanlarda ve düzeylerde katkılarımızı sürdürmekte olduğumuzu bildirmek ve elde ettiğimiz deneyimleri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) üyesi ülkeler ile her zaman paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 16-17 Mayıs'ta İstanbul’da düzenlenecek olan "KEİ 2. Tarım Bakanları Toplantısı"nın tanıtımı amacıyla üye ülkelerin büyükelçileri, tarım veya ticaret ataşelerinin katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Daniş, 25 Haziran 1992 tarihinde Türkiye'nin önderliğinde kurulan KEİ Örgütü'nün bu yıl kuruluşunun 25. yılının kutlandığına dikkati çekerek, söz konusu kuruluşun tarım ve tarımsal sanayi çalışma grubu ülke koordinatörlüğü görevinin 2 yıllık süreyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütüleceğini, aynı zamanda 2017 yılından itibaren 6 ay süreyle KEİ’nin dönem başkanlığı görevinin Türkiye tarafından üstlenileceğini kaydetti.

Toplantının, KEİ örgütü üyeleri arasında ticaretin ve üretimin artırılması, iş birliğinin güçlendirilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri ve Kültür Balıkçılığının Geleceği" temasıyla düzenleneceğini ifade eden Daniş, dünya gündeminde de yer alan 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından Bakanlığın bu saldırının olası etkilerini yok etmek adına uluslararası arenada Türkiye'nin tarım sektörünün etkinliğini artırma kararı aldığını bildirdi.

Daniş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in himayelerinde tarım alanında faaliyet gösteren sektör paydaşlarının katkılarıyla Gürcistan, İran ve Ukrayna ile tarım İş Forumları gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, 31 Ocak'ta Türkiye-Çekya, şubatta da Türkiye Azerbaycan Tarım İş Forumu düzenleneceğini belirtti. Daniş, KEİ üye ülkeleri ile iş birliğine hazır olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye olarak küresel anlamda gıda güvenliğinin sağlanması adına çeşitli alanlarda ve düzeylerde katkılarımızı sürdürmekte olduğumuzu bildirmek ve elde ettiğimiz deneyimleri KEİ üyesi ülkeler ile her zaman paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. KEİ ülkeleri arasında önemli bir konu da balıkçılık. Balıkçılık ve su ürünleri sektörü artan nüfus ve çevresel sorunlar nedeniyle giderek olumsuz yönde etkilenmektedir. Kontrollü ve planlı bir üretim yöntemi olan su ürünleri yetiştiriciliği; artan üretim talebinin karşılanması, yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliğinin gelecekteki temini, fiyat istikrarı ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirlik, gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi konuların bölgesel anlamda stratejik öneme sahip KEİ platformunda ele alınması oldukça önemlidir."

KEİ Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Alexander Prishchepov da tarım ve tarımsal sanayinin, KEİ içerisinde başlıca iş birliği alanları arasında bulunduğunu dile getirerek, bu alanda gıda güvenliği konusunda üye ülkelerdeki kurumlar ve akredite laboratuvarları arasında iş birliğinin yürütüldüğünü söyledi.

Prishchepov, şimdiye kadar KEİ kapsamında 6 üye devletin tarım alanında 2 projesine destek sağlandığını, KEİ Parlamenter Meclisinin de tarım ile ilgili konuları ele aldığını ve ilgili birimlere gıda güvenliği, genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması ve balıkçılık ile ilgili raporlar ile tavsiyeler ilettiğini kaydetti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 2. Tarım Bakanları toplantısına, üye ülkeler olan Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan’ın tarım bakanlarının yanı sıra birçok uluslararası kuruluş temsilcileri ve gözlemci statüsünde yer alan ülkelerin üst düzey temsilcilerinin de katılımları bekleniyor.

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