18 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:18
Yozgat'ta FETÖ/PDY soruşturması

YOZGAT (AA) - Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında "kamu kurumlarının para kaynaklarını örgüte aktarabilmek için ilgili kurumlara FETÖ mensubu üst düzey yönetici ve memurlar yerleştirmek", "kurum yönetimini ele geçirdikten sonra FETÖ mensubu kişi ya da kuruluşlara kolaylık sağlayarak usulsüz işlem yapmak", "usulsüz elde edilen teşvikleri FETÖ/PDY'nin finansmanında kullanmak" suçlamalarıyla gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün "üniversite imamı" olduğu öne sürülen V.B. ve Kadışehri "ilçe imamı" S.Ş. ile O.E, S.G, M.C.T, M.M, H.K, D.Ö, B.G, O.Y, H.C.Y, H.V, S.B, M.Ç, İ.B. ve B.Y. polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Operasyon kapsamında firari zanlılar E.T. ve Y.E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "FETÖ/PDY'ye üye olmak, propagandasını yapmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, yasama organına karşı suçlar, terörizmin finansmanını önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, milletine ve cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işledikleri iddiasıyla 18 şüphelinin yakalanması için Yozgat merkezli Ankara, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Nevşehir ve Manisa'da operasyon başlatılmış, 13 Ocak'ta 13 kişi gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 16'ya yükselmişti.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta 'Başkanlığa Hayır' eylemi yapıldı
YEREL

YOZGAT'TA 'BAŞKANLIĞA HAYIR' EYLEMİ YAPILDI
Yozgat'ın biyolojik çeşitlilik haritası çıkarılıyor
YEREL

YOZGAT'IN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK HARİTASI ÇIKARILIYOR
Uzmanlardan velilere ve öğrencilere karne uyarısı
YEREL

UZMANLARDAN VELİLERE VE ÖĞRENCİLERE KARNE UYARISI
Yozgat Belediyesi ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşacak
YEREL

YOZGAT BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAHA KOLAY ULAŞACAK